دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وتشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق تشيلسي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ثاني جولات المجموعات.



ويتساوى الفريقان بنفس الرصيد وهو 3 نقاط، بعدما حقق يوفنتوس الفوز في الجولة الأولى على مالمو السويدي 3-0، فيما فاز تشيلسي على زينيت سانت بطرسبرج الروسي بهدف دون رد.

يستضيف يوفنتوس، مساء الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، نظيره تشيلسي حامل اللقب، على ملعب أليانز في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة مباراة يوفنتوس وتشيلسي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.