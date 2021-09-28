شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. كيروش يقود المران الأول للمنتخب استعدادا لمواجهة ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المران الأول للفراعنة أستعدادا لمواجهة ليبيريا وديا الخميس المقبل ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم عقب العودة من البرتغال .

و ظهر كارلوس كيروش داخل أرض الملعب الفرعى بإستاد برج العرب لمتابعة الاستعدادات لبداء التدريب و الحديث مع الجهاز المعاون لتحديد المهام خلال التدريبات .

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).