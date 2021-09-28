شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. بدلاء الأهلى يدكون الغابة بنصف دستة أهداف.. وتألق الجدد والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي الودية ضد الغابة، أحد فرق الدرجة الثانية، بتقدم الفريق الأحمر بسداسية نظيفة، حيث يستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

وأضاع حسام حسن فرصة التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة بعد هجمة منظمة للأهلي من الجبهة اليمنى قادها زياد طارق، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة السابعة بعد استلام كرة طولية من رامي ربيعة في ظهر دفاع الغابة وسجلها على أقصى الزاوية اليمنى لحارس الغابة.

وشهدت الدقيقة 16 هجمة خطيرة للأهلي من تمريرة كريم فؤاد السحرية التي وصلت محمد هاني ولكن سددها أعلى العارضة رغم انفراده بالمرمى، فيما سجل الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 17 عن طريق أحمد عبد القادر بعد تمريرة ذهبية من محمد هاني وترك حسام حسن الكرة لزميله ليسجل منها عبد القادر ثاني أهداف المباراة.

وأضاف محمد محمود الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 22 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة أحمد عبد القادر الذي اخترق من الجبهة اليسرى ومرر الكرة إلى محمود الذي لم يتردد في توجيهها نحو المرمى.

فيما أهدر رامي ربيعة فرصة جديدة في الدقيقة 27 من ركلة ركنية لعبها محمود وحيد من الجبهة اليمنى ولكن لم يجيد ربيعة التعامل معها برأسه وخرجت أعلى العارضة بعديا عن الرمرمى، وسدد زياد طارق لاعب الأهلي تصويبة على مرمى الغابة في الدقيقة 33 بطريقة مميزة ولكن مرت أعلى العارضة.

وسجل محمد هاني الهدف الرابع في الدقيقة 35 بعد استلام عرضية رائعة من زياد طارق في عمق دفاع الغابة وسددها قذيفة في شباك الغابة، فيما أضاف كريم فؤاد الهدف الخامس في الدقيقة 36 من عرضية متقنة وصلته من محمود وحيد وأهداها على يسار الحارس، وبعدها بدقيقة وتحديدا 37 سجل زياد طارق الهدف السادس مستغلا تمريرة كريم فؤاد بطريقة بارعة على يمين حارس الغابة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بقوز الأهلي بنصف دستة أهداف.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.