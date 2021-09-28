شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عثماثون يتدرب على استاد طنطا بعد تجديده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص فريق عثماثون طنطا ، على إجراء تدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد ، على استاد طنطا وذلك بعد إجراء عدد كبير من التعديلات سواء على الإنشاءات أو أرضية الملعب.

يذكر أن استاذ طنطا يقع تحت مسؤولية ، شركة استادات مصر، ضمن أكثر من 16 استاداً تشرف عليهم فى المدن والمحافظات المختلفة، والتى بدأت خطة الصيانة والتطوير فى مختلف الاستادات، وتوظيفها واستثمارها رياضيا واجتماعيا بشكل يخدم سكان المحافظة، وجعل الرياضة جزءًا من الحياة اليومية.



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