شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: يحق لنا تغيير شكل الدورى بالتنسيق مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية أنه يحق للرابطة تغيير شكل مسابقة الدورى العام فى الموسم الجديد، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، خاصة وأن قرار التغيير سيكون بموافقة الأندية وهى الجمعية العمومية للدورى الممتاز.

وأوضح مسئولو رابطة الأندية أن قرار تغيير شكل الدورى سيكون قرار الأندية وبعد التصويت عليه من جانب الأندية أيضا، وبالتالى سيكون من الصعب أن يرفض اتحاد الكرة رغبة الأندية فى تغيير شكل الدورى.

تابع مسئولو الرابطة أن اتحاد الكرة نفسه سبق واجتمع مع الأندية وعرض تغيير شكل الدورى فى الموسم الجديد بسبب كثرة الإرتباطات الدولية، لذا لا يوجد تعارض بين فكر الرابطة والجبلاية.

وتحدث أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير الجبلاية عن شكل الدوري ، وقال فى تصريحات تليفزيونية أمس :"رابطة الأندية من حقها إدارة الدوري، لكن ليس من حقها تغيير شكلها إلى مجموعتين أو أى شكل غير الحالي، فهذا أمر ملك للاتحاد تماماً".

وأنهى مجاهد :"تغيير شكل المسابقة يجب أن يحدث من خلال الاتحاد، وقد نعقد اجتماعاً مع ممثلي الأندية الـ18 والشركات الراعية والقنوات الناقلة وممثل لاتحاد الكرة، لدراسة كافة الأمور التسويقية والفنية والتنظيمية".