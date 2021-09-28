دوري أبطال أوروبا.. تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ودينامو كييف

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

تتواصل منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني بطل الموسم قبل الماضي نظيره دينامو كييف الأوكراني.



ويتصدر بايرن ميونخ المجموعة الخامسة بعد فوزه الكبير على برشلونة الإسباني في الجولة الأولى بثلاثية دون رد، فيما يحل دينامو كييف في المركز الثاني بعد تعادله مع بنفيكا البرتغالي.

يواجه بايرن ميونخ دينامو كييف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.