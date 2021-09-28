الامارات | "مستشفيات برجيل" يرعى نادي العين "طبياً"

شكرا لقرائتكم خبر عن "مستشفيات برجيل" يرعى نادي العين "طبياً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع نادي العين ومجموعة مستشفيات برجيل الطبية عقد شراكة يمتد حتى عام 2024، وبموجب عقد الشراكة ستقدم مستشفيات برجيل الخدمات الطبية المختلفة لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته القدم والألعاب الرياضية، بمختلف المراحل السنية. وكشفت شركة نادي العين للاستثمار خلال مؤتمر صحافي انعقد اليوم في قاعة رئيس مجلس الإدارة بإستاد هزاع بن زايد، عن انضمام مجموعة مستشفيات برجيل، إلى شركاء (الزعيم)، بعقد يستمر لمدة ثلاث سنوات.

وشهد مراسم التوقيع اللاعبين لابا كودجو ومحمد عباس، نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، ووقع على عقد الشراكة من نادي العين راشد عبدالله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعن برجيل، عمران الخوري، رئيس مجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية لقطاع تطوير الأعمال، بحضور جون سونيل، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة مستشفيات برجيل، في أبوظبي والعين.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار في كلمة له ألقاها نيابة عنه راشد عبدالله، الجهود الطبية لمستشفيات برجيل في مختلف المجالات على مستوى الدولة، مؤكداً بأن انضمام برجيل رسمياً لأسرة شركاء (الزعيم) يشكل إضافة حقيقة. وامتدح ابن ثعلوب، شركاء النادي، مؤكداً أن مجموعة مستشفيات برجيل ظلت تعمل بمبدأ المؤسسات الخاصة الحريصة على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، ولها مساهمات مجتمعية واضحة على الصعيدين المحلي والخارجي من خلال شراكات محفزة ومبادرات خلاقة تتسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز الخدمات المجتمعية، الأمر الذي يستحق الإشادة والتقدير.

وأعرب عمران الخوري، عن فخره واعتزازه بإبرام اتفاقية التعاون الثنائية مع نادي العين، أحد أقوى الأندية على مستوى كرة القدم الإماراتية والعربية، وصاحب القاعدة الجماهيرية العريضة، موضحاً: ندرك أهمية هذه الشراكة التي تعتبر فرصة مميزة لنا للتعريف بخدماتنا الصحية الشاملة التي تقدمها مجموعتنا لمرضانا بشكل عام، وسيتم تقديمها بشكل خاص للاعبين.

وأضاف: نطمئن جمهور العين هذا النادي العريق بأننا سنحرص عبر كوادرنا الطبية المتخصصة على رعاية الفريق والتحقق من مستوى لياقتهم البدنية، بما يضمن الأداء المتميز لهم في مبارياتهم، وستمتد هذه الشراكة أيضًا لتشمل أصدقاء وعائلة ومشجعي نادي العين، ونتمنى أن نكون قادرين على رعاية الجماهير بنفس مستوى الرعاية والاهتمام الذي سنوفره للاعبي نادي العين.

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