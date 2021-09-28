تشكيل الأهلي لمباراة الغابة.. حسام وعبد القادر وطارق فى الهجوم

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة الغابة الودية، التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب التتش.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود وحيد - ورامي ربيعة - محمد مغربي.

خط الوسط: كريم فؤاد - كوكا - محمد محمود - زياد طارق - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.



واستأنف الأهلي تدريباته أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على مد راحة اللاعبين الدوليين، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني.