شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شابات الطائرة للقاهرة 1 أكتوبر بعد احتلال المركز الأخير ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال المدير التنفيذى عن عودة بعثة منتخب الشابات إلى القاهرة مساء يوم 1 أكتوبر المقبل، بعد احتلال المركز الثامن عشر والأخير فى بطولة العالم بالمكسيك.

وخسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 18 سنة من نظيره البلغارى بنتيجة 3/0 فى المنافسة على المراكز فى بطولة العالم المقامة فى المكسيك أمس بعد الخسارة فى جميع لقاءات الدور الأول، أمام كل من: بيرو وتركيا والدومينيكان على التوالى، ليحتللن المركز الثامن عشر والأخير، فى ظل عدم مشاركة نيجيريا والكاميرون وفقا لتأكيدات أيمن غزلان عضوٍ مجلس إدارة اللجنة المؤقتة للاتحاد.

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: (فرح عز، وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى).

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق، ونجلاء المصرى مدربة، وأيمن فؤاد مدرب، ومى محمود محلل تفنى.