شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلى فى البطولة العربية لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء منافسات البطولة العربية للأندية كرة السلة والتى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويقع الأهلى فى المجموعة الثالثة بجانب كل من وداد بوفارك الجزائري ، والفتح السعودى بالإضافة الى شعب حضر موت اليمنى.

ووفقا لجدول البطولة، فإن الأهلى يلتقى شعب حضر موت فى أولى المباريات، ثم مع وداد بوفارك الجزائرى، والفتح السعودى فى الدور التمهيدى.

وجاء جدول مباريات الأهلى كالتالى..

30 /9 الأهلى مع الشعب حضر موت اليمنى.

3/ 10 الأهلى مع وداد بوفارك الجزائرى.

4/ 10 الأهلى مع الفتح السعودى