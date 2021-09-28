7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يحصل على موافقة الفيفا لقيد الجزيرى رسميا،الأهلى يسافر للنيجر بطائرة خاصة لمواجهة جاندير ميه فى دورى الأبطال .

الزمالك يحصل على موافقة الفيفا لقيد الجزيرى رسميا

أنهى نادى الزمالك أزمة قيد التونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق المنضم من المقاولون العرب، بعد تفعيل بند الشراء فى عقد الإعارة الموسم الماضى، بعد أن تم تحضير ملف وإرسال مذكرة من نصر عزام محامى النادى وأحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالفريق الأول بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى إلى لجنة أوضاع اللاعبين للفيفا للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب، وقام فيفا بالرد بالموافقة على طلب النادى. الأهلى يسافر للنيجر بطائرة خاصة لمواجهة جاندير ميه فى دورى الأبطال ينوى مسئولو الأهلى السفر إلى النيجر بطائرة خاصة لمواجهة فريق جاندير ميه بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتلقى مسئولو الأهلى تأكيدات من بطل النيجر بأن مباراتهما معهاً بملعب الأخير ستكون يوم 16 أكتوبر المقبل بالنيجر، وينتظر الأهلى وصول خطاب رسمى من بطل النيجر لتأكيد هذا الموعد حتى يُنهى إجراءات السفر.

الزمالك يقترب من قيد أوناجم بعد وصول موافقة فيفا

اقترب نادى الزمالك من إنهاء أزمة قيد المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الفريق، والذى كان معارا إلى الوداد المغربى الموسم الماضى، بعد حصول الزمالك على موافقة الاتحاد الدولى فيفا بقيد اللاعب على اعتبار أنه كان معارا إلى فريق آخر، وكان مقيدا فى قائمة الزمالك الموسم الماضي حتي شهر يناير.

وفد من الدولى للسلة يتفقد صالة حسن مصطفى استعدادا لاستضافة مونديال الأندية

قام وفد من الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بزيارة تفقدية إلى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الدولية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها نادى الزمالك.

اتجاه داخل النادى المصرى للعفو عن أحمد رفعت .. اعرف السبب يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدي للعفو عن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق بعد عودته للتدريبات عقب رفضه تسليم جواز سفره للمدير الإداري لإنهاء إجراءات السفر إلى أوغندا لملاقاة سلطات الموارد الأوغندي بالكونفدرالية والإصرار على الرحيل عن صفوف الفريق.

يخضع لاعبو منتخب مصر الأول لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية وتحديدا برج العرب، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا يوم الخميس المقبل.