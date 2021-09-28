شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل استعجالا جديدا لاتحاد الكرة بشأن بطاقة أوناجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي الزمالك خطابات استعجال جديدة لاتحاد الكرة لسرعة إرسال طلب للاتحاد المغربي لكرة القدم لإرسال البطاقة الدولية للمغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك العائد بعد فترة إعارة فى صفوف الوداد المغربي.

وقام أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بالفريق الأول بالزمالك، بارسال طلبات رسمية عبر البريد الالكتروني والبريد وتم تسليم نسخة إلي مسئولي الاتحاد مباشرة يستعجل خلالها طلب البطاقة الدولية لأوناجم خاصة أن الزمالك حصل علي موافقة الفيفا بقيد الثنائي أوناجم والتونسي سيف الجزيري.

واقترب نادي الزمالك من إنهاء أزمة قيد المغربي محمد أوناجم لاعب وسط الفريق والذي كان معارا إلى الوداد المغربي الموسم الماضي، بعد حصول الزمالك علي موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" بقيد اللاعب علي اعتبار أنه كان معارا إلي فريق آخر وكان مقيدا في قائمة الزمالك الموسم الماضي حتي شهر يناير.

وأرسل نادي الزمالك مذكرة من محامي النادي نصر عزام وأحمد ابراهيم مدير شئون لاعبين الفريق الأول بالتنسيق مع عمرو أدهم عضو اللجنه وذلك إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا للحصول على موافقة بتسجيل اللاعب وقامت الفيفا بالرد بالموافقة على طلب النادي، وسيتم قيد أوناجم بمجرد إرسال اتحاد الكرة طلب لاستعجال البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المغربي لكرة القدم.