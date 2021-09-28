شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة لاعبة المصارعة تشارك فى بطولة العالم بالنرويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم للكبار والتى تقام بالنرويج فى الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل.

وتعد بطولة العالم بالنرويج هى الأولى لها بعد عودتها عن قرار الاعتزال الذى اتخذته فور المشاركة في أولمبياد طوكيو 2010.

وودعت سمر المنافسات فى طوكيو بعدما فقدت فرصتها في دخول أدوار الترضية والحصول على البرونز، بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قيرغستان 12/0؛ لعدم التكافؤ في أقل من دقيقتين في دور ربع النهائي من مسابقة مصارعة حرة سيدات.