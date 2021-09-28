شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر قبل ودية ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، استعدادا لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا الخميس المقبل، والتى تعتبر البروفة الأخيرة قبل خوض مباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022 يومى 8 و11 أكتوبر المقبل.

س: كم لاعبا فى قائمة المنتخب الوطنى لودية ليبيريا؟

ج: تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

س: ما هو برنامج منتخب مصر فى الاسكندرية اليوم؟

يعقد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مؤتمرا صحفيًا مصغرا قبل انطلاق تدريبات الفريق في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها الخميس المقبل، كما سيتم غدا أيضا فتح تدريبات الفريق غدا لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام .

س: هل وصل منتخب ليبيريا إلى الاسكندرية؟

ج: وصل اليوم منتخب ليبيريا إلى الاسكندرية استعدادا لخوض ودية الفراعنة.

س: متى تقام ودية المنتخب أمام ليبيريا؟

ج: تقام المباراة الودية فى تمام التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

س: ما هو الهدف من المباراة الودية أمام ليبيريا؟

ج: تجربة اللاعبين والتعرف عليهم من جانب المدير الفنى الجديد كارلوس كيروش خاصة وأنه تم تعيينه منذ فترة قليلة.