شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يرحب بدورى "الدور الواحد" ويحذر من إصابات اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، إقامة الدورى الجديد بشكله الطبيعى ما يؤدى لضغط المباريات بشكل كبير وبالتالى إجهاد اللاعبين الدوليين ووقوع إصابات بينهم تؤثر على مسيرة المنتخب.

وأبدى كيروش ترحيبه بتغيير شكل الدورى فى الموسم الجديد، على أن يقام من دور واحد أى 17 جولة، على أن يتم وضع الفرق الثمانية الأولى فى مجموعة لتحديد البطل والمراكز التالية، فيما سيتم وضع العشرة أندية الأخرى فى مجموعة ثانية لتحديد الهابطين وباقى المراكز، حيث سيوفر هذا الاقتراح 10 أسابيع وينتهى الدورى فى يوليو 2022.

ووضع عامر حسين، المشرف على لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو اللجنة، 3 تصورات لإقامة مباريات الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2021 – 2022، وهو إقامة الدورى من دور واحد أى 17 جولة، والتصور الثانى إقامة الدورى بنظام المجموعتين، والتصور الثالث إقامة الدورى بنظامه المعتاد وهو دورى من مجموعة واحدة من دورين.

وتقرر انطلاق مسابقة الدورى الممتاز يوم 25 أكتوبر المقبل على أن ينتهى دورى الدور الواحد ودورى المجوعتين فى شهر يوليو المقبل، بينما ينتهى دورى المجموعة الواحدة من دورين فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وقرر المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماعه ، الأحد الماضى، إقامة مباريات بطولة كأس الرابطة فى شهر يناير المقبل، تزامناً مع التوقف الدولى لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وقررت رابطة الأندية فى اجتماع الأحد استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها فى الموسم الكروى الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدورى الممتاز.