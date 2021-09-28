شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح عن تعيين شوقى غريب مدرباً للمنتخب: ارحمونا.. أبو ريدة يدير اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن إعادة تعيين شوقى غريب مدرباً للمنتخب الأولمبى، قرار غير سليم من قبل الجبلاية، وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: ارحمونا، هى مصر كلها واقفة على شيتوس ومعتمد جمال وشوقى غريب وهانى أبو ريدة، شوقى غريب أخذ جيل المنتخب الأولمبى جاهز من أنديته، وكنت أتمنى أن يرفض شوقى غريب الأمر، ولكن هانى أبو ريدة يدير اتحاد الكرة وكل هؤلاء أصدقائه.

أضاف: أرى أن محمد هانى يتعرض للظلم بالاستبعاد من المنتخب، ولا أعلم لماذا يتم التعامل معه في الأهلى بهذه الطريقة رغم أنه ظهير أيمن عالمى، كيف تضم لاعب وسط ليلعب في مركز الظهير الأيمن للمنتخب ولديك ظهير أيمن مثل محمد هانى، وكنت أرى أيضاً ضرورة ضم حازم إمام لما يمتلكه من الخبرات.

واصل: كيروش بشرة خير وسط الاختيارات الخاطئة للاعبين والمدربين في الكرة المصرية ومتفائل به خاصة أن اختياراته أكدت أنه سيضم من يراه متألقاً مع فريقه بدليل ضم ثلاثى الطلائع، وأتمنى أن يحصل أحمد سمير على فرصة.