شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "يُحصّن" موسيمانى ضد شائعات الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن مسئولو النادي الأهلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن الأنباء التى ترددت مؤخراً حول تفكير إدارة النادي في الإستغناء عنه قبل مطلع الموسم الجديد.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو الأهلي تحدثوا مع موسيماني بشأن مصيره مع الفريق وأكدوا له إنه مُستمر مع الأهلي ولا توجد نية للإستغناء عنه إطلاقاً ، وشددوا له على أن ما تردد بشان تفاوضهم مع مدرب أجنبي أخر لخلافته غير صحيح على الإطلاق.

وتأتي تأكيدات الإدارة الحمراء للمدرب الجنوب أفريقي الذي واجه الأيام الماضية شائعات قوية بشأن رغبة الأهلي في إقالته عقب خسارة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش لاسيما وأن خسارة السوبر جاءت بعد أقل من شهر على خسارة بطولة الدوري كما أن عروض الفريق في الفترة الماضية غير قوية محلياً.

وأوضح مصدر في الأهلي أن مسئولو القلعة الحمراء لا يرغبون في إقالة موسيماني على الإطلاق الفترة الحالية وأن هناك قناعة تامة به وأن كان هناك بالتأكيد حالة من الغضب بسبب خسارة الدوري ومن بعده السوبر المحلي لكن إدار النادي قررت تجديد الثقة في الجهاز الفني خاصة بعد الفوز على إنبي السبت الماضي في دور الـ16 لكأس مصر.