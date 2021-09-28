شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مصير النقاز فى يد كارتيرون ولن نجدد للاعب ضد مصلحة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أخر مستجدات التجديد لأشرف بن شرقى هداف الفريق الأبيض، وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: كان من الممكن أن نعلن التجديد مع كل اللاعبين خلال شهر ولكننا لن نتنازل عن حقوق النادى للتجديد مع أى لاعب، ويجب أن تعلم الجماهير أننا نعمل لصالح الزمالك وبالتأكيد لمصلحة اللاعبين.

أضاف: اتفقنا مع بن شرقى على 99% من تفاصيل التجديد، ولكن يتبقى الشرط الجزائى فقط وكنا نتفاوض عليه حتى الأمس ولا جديد في الأمر.

وعن الصفقات الجديدة قال أمين صندوق الزمالك: لم نفكر في إعارة الصفقات الجديدة لأننا ننتظر موقف الفيفا في أزمة القيد، وحتى الآن لدى أمل في قيد اللاعبين، ووضع حمدى النقاز مختلف، لو كارتيرون عايزه لن نعترض ولو لم يكن بحاجة له سننظر فيما يناسب النادى واللاعب.

واختتم: نسير بخطى جيدة منذ 4 أشهر ولم ندعى أننا سنحل الأزمات بالكامل، ولكننا نسعى لحل الكثير منها، ونتمنى التوفيق للمجلس القادم وسنساعده، ولن أترشح في الانتخابات المقبلة.