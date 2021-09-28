شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن ملعب نجيل صناعى فى الإسكندرية قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، عن ملعب نجيل صناعى فى الإسكندرية لخوض بعض التدريبات عليه قبل السفر إلى ليبيا لمواجهتها يوم 11 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام ليبيا على ملعب شهداء بنينا فى بنى غازى وهو ملعب من النجيل الصناعى، لذا يرغب جهاز المنتخب فى خوض بعض التدريبات على النجيل الصناعى قبل السفر إلى ليبيا.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، على استبعاد 9 لاعبين من القائمة النهائية لمباراتى ليبيا في تصفيات كأس العالم، وتحديدا عقب المباراة الودية للفراعنة أمام ليبيريا الخميس المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش)، بخلاف 9 لاعبين محترفين هم محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).