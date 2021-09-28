شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على فتح باب الترشح لاختيار مجلس جديد 15 أكتوبر والانتخابات 26 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على فتح باب الترشّح للإنتخابات المقبلة يوم 15 أكتوبر المقبل ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم 22 من الشهر ذاته ، على أن تُجرى الإنتخابات يوم 26 نوفمبر المقبل لإختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

ويعقد مجلس إدارة الأهلى اجتماعا فى الرابعة عصر اليوم، الثلاثاء، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي وكذلك الملفات الخاصة بفروعه المختلفة.

كما ستتم مناقشة ملف فريق الكرة وتوابع الخسارة من طلائع الجيش فى السوبر المصري بعد الإطلاع على رؤية لجنة التخطيط بالنادي وموقفها من حسم صفقات جديدة من عده.

كما يناقش مجلس الأهلي بعض الأمور الإدارية الخاصة بالفروع الأربعة والتحضير للانتخابات القادمة التي سيجريها النادي في نوفمبر المقبل، وكذلك مناقشة مصير الجهاز الفني لفريق كرة اليد بعد خسارته من الزمالك في السوبر الإفريقي ودوري محترفي اليد.