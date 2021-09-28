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بره الملعب.. أحمد أيوب: أعشق المشويات وأسمع الهضبة وميسى نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب أحمد أيوب نجم الأهلى الأسبق . 

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

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من نجمك المفضل ؟

ليونيل ميسى

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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