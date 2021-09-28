شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد أيوب: أعشق المشويات وأسمع الهضبة وميسى نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب أحمد أيوب نجم الأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر

بتدخل المطبخ؟

لا

ما هي الأكلة المفضلة إليك ؟

المشويات

ما هي الأفلام التي تحبها ؟

احب أفلام القديمة

من نجمك المفضل ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب ومحمد منير

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من ناديك المفضل ؟

برشلونه

من نجمك المفضل ؟

ليونيل ميسى