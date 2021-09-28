شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة مسحة رباعى منتخب سيدات السلة العائد من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت نتيجة مسحة رباعي المنتخب الوطني للسيدات العائد من المشاركة فى بطولة الأفروباسكت، والتي أقيمت في الكاميرون، بعدما جاءت فحوصات الـ "رابيد تيست" إيجابية والتي تم إجرائها في المطار فور العودة.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية للثنائي هالة مصطفى ونورهان أحمد، فيما جاءت إيجابية لنادين سلعاوي وريم موسى.

وكانت بعثة المنتخب الأول لكرة السلة للسيدات قد وصلت فجر اليوم إلى مطار القاهرة، عائدة من الكاميرون بعد حصد المركز السادس ببطولة الأفروباسكت.

ويتابع الاتحاد المصري لكرة السلة ، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، حالة اللاعبات ومستجدات الأوضاع مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة.