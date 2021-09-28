شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يحدد موعد الانتخابات الجديدة فى اجتماع السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد مسئولو اتحاد السلاح موعد فتح باب الترشح و إجراء الإنتخابات فى إجتماع مجلس الإدارة المقرر له السبت القادم فى ظل قرار إعادة إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد المقبلة ، وتحديد موعد جديد بناءً على ملاحظة وزارة الشباب والرياضة، بعدم تطبيق المادة 7 فى اللائحة المالية الخاصة بالوزارة والتى تنص على إخطار الوزارة من قبل فتح باب الترشح بشهر.

وكان اتحاد السلاح قد أغلق باب الترشح مسبقا ، بعد تقديم قائمتى عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد الحالى وجميل الزفتاوى أوراق ترشحهما على الرئاسة.

وكان اتحاد السلاح أحد الاتحادات التى شهدت فوز المجلس بالتزكية قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية بيان بشأن الانتخابات مؤخرا.

وجاء البيات كالتالى: "فى إطار سعى اللجنة الأولمبية المصرية لتحرى الأصوب، والعمل على إزكاء روح المنافسة، وتوسعة دائرة المشاركة فى انتخابات الاتحادات الرياضـــية، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الاعتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف انعقاد كـــافة الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية، أو التى تجرى بها انتخابات لاختيار مجالس إدارتها، وبالبناء عليه؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بـــــدأً من يوم السبت الموافق 28/8/2021، حيث يتم الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءات قدماً على وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للاتحادات الرياضية، وبما يتسق مع المواثيق الدولية، مع التأكيد الكامل على صون حق الجمعيات العمومية فى اختيار مجالس إداراتها، وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية، وإزالة اللبس الذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة فى انعقاد الجمعيات العمومية، للوصول لأفضل العناصر التى تشارك فى إدارة شئون الرياضة".