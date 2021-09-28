مروان محسن إلى فيوتشر لمدة موسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر أن مروان محسن مهاجم النادي الأهلي السابق، وقع عقود انضمامه إلى نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات لمصراوي، أن مروان وقع لمدة موسمين لفريق فيوتشر بدءًا من الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن مروان انضم لمعسكر الفريق الجاري حاليا في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر استعدادا لانطلاق الموسم.

يذكر أن نادي كوكاكولا تأهل للدوري الممتاز، قبل أن يستحوذ عليه شركة فيوتشر لكرة القدم.

ووصلت صفقات فيوتشر للموسم الجديد إلى 20 لاعبا، بينهم 5 لاعبين من النادي الأهلي، وهم: سعد سمير، وكريم نيدفيد، وفارس طارق، ومحمد عبدالمنعم، بالإضافة إلى مروان محسن الذي أعلن الأهلي رحيله مع نهاية الموسم المنقضي.