خاص.. الأهلي يستعد لتعديل عقود أفشة والشحات وديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، تستعد لتعديل عقود ثلاثي الفريق الأول محمد مجدي أفشة، أليو ديانج وحسين الشحات.

ورفض الأهلي العروض المقدمة للثلاثي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تلقى أفشة عرضًا خليجيا، كما تم رفض انتقال الشحات إلى صفوف الحزم السعودي، ونفس الأمر لديانج الذي رفض الأهلي احترافه بين صفوف جالاتا سراي التركي.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال المصدر –الذي رفض ذكر اسمه-: "الأهلي يستعد لتعديل عقود افشة والشحات وديانج قبل انطلاق الموسم الجديد وترضيتهم ماليا".

وأضاف: "جاء هذا القرار بعد رفض النادي عروضا لضمهم في فترة الانتقالات الحالية".

وأتم: "من المنتظر أن يعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع كل لاعب علي حده خلال الفترة المقبلة لتعديل عقده وفقا لرؤية لجنة التخطيط".

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لخوض ودية عصر اليوم الثلاثاء ضد فريق الغابة، استعدادًا لخوض مباراتي دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا أمام جيندارميري (بطل النيجر) في شهر أكتوبر المقبل، بجانب انطلاقة الموسم الجديد للدوري المصري 2021/2022.