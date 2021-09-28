ما حقيقة تقديم مبلغ 1500 مليون يورو من شركة في دبي لشراء ديون برشلونة؟

ورد الليلة الماضية من قبل برنامج 8tv ” El Curibito”، أن شركة في دبي، عرضت على برشلونة، مبلغ يصل إلى 1500 مليون يورو لشراء ديون النادي الكتالوني الغارق في المشاكل المالية.

مبدئيًا، ووفقًا لنفس المعلومات، ستكون الظروف مواتية جدًا لبرشلونة، حيث سيكون لها وقف اختياري كامل لمدة عامين، أي في تلك الفترة لن يكون النادي مُلزمًا بدفع أي شيء، ومع إمكانية لتمديدها حتى 12 سنة.

لكن مصادر من نادي برشلونة، نفت لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، هذه المعلومات التي ذكرت أن برشلونة سيحصل على مبالغ مالية قدرها 1500 مليون يورو تلقائيًا وبهذه الطريقة سيكون لديه سيولة ليتمكن من تعزيز نفسه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لنفس البرنامج، فإن الاهتمام الذي ستفرضه هذه الشركة في دبي سيكون منخفضًا للغاية.

مع الاقتراح المطروح على الطاولة، وبعد رفض خيار CVC الذي قدمته رابطة الدوري الاسباني، لأنه رهن مستقبل النادي وحقوقه التلفزيونية على مدار الخمسين عامًا القادمة، سيتعين عليهم الآن اتخاذ القرار.

ويتوجب على نائب الرئيس الاقتصادي “إدوارد روميو”، و الرئيس التنفيذي “فيران ريفرتر”، دراسة جميع الشروط بالتفصيل، واتخاذ القرار مع الرئيس لابورتا ما إذا كان سيقبل الاقتراح المذكور أم لا.

من برنامج “El Curibito” يصرون على أن لديهم الوثيقة التي تثبت ذلك، على الرغم من أنهم في برشلونة ينكرون بشكل قاطع وجود هذا الخيار، ليبقى الجواب على حقيقة هذا العرض من عدمها، للأيام القادمة.