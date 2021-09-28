التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان ومان سيتي.. شكوك حول ميسي

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى في قمة مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ستكون هذه خامس مباراة بينهما في دوري أبطال أوروبا، ومن المثير للاهتمام، أن باريس سان جيرمان لم يحقق فوزه الأول بعد في المواجهات المباشرة، حيث خرج مانشستر سيتي منتصرًا في ثلاث من المواجهات السابقة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل.

ولعبت آخر مباراة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في 4 مايو 2021، عندما حقق فريق بيب جوارديولا فوزًا مريحًا 2-0 (4-1 في مجموع المباراتين) ضد الباريسيين للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/21.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة أكثر إثارة هذه المرة، حيث يلتقيان للمرة الثالثة هذا العام، وهذه المرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم

يأمل ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن يتمكن ليونيل ميسي من التعافي تماماً من إصابته والاستعداد لمواجهة الفريق الإنجليزي، خاصة مع إيقاف أنخيل دي ماريا، ومع ذلك، فإن مشاركة قائد برشلونة السابق منذ البداية مشكوك فيها.

ومن المقرر أيضًا أن يغيب سيرجيو راموس عن المباراة، كما أن عودة فيراتي للتو من الاصابة قد تثير بعض القلق، في حين أن ليفين كورزاوا وخوان بيرنات وكولين داجبا قد عادوا جميعًا إلى التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة اليوم.

وانتهى ايقاف إدريسا غايي، وقد يبدأ جوليان دراكسلر في مركز الجناح الأيمن إذا تم التأكيد بأن ليونيل ميسي غير لائق ليلعب أساسي، في حين يبدو أن كيلور نافاس، كما هو متوقع، هو المرشح المفضل للبدء، بدلاً من جانلويجي دوناروما.

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة: نافاس؛ حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو؛ جايي، باريديس، هيريرا؛ دراكسلر، مبابي، نيمار.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

تم ضم ثنائي خط الدفاع من مانشستر سيتي إيمريك لابورت وجون ستونز إلى الفريق ضد تشيلسي خلال مباراة الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي، حيث لعب الأول طوال 90 دقيقة، ويأمل ستونز أن يبدأ في مباراة اليوم.

ولن يتخلى ناثان آكي، الذي أحرز هدف الفوز على لايبزيج، عن مكانه بسهولة، ومن المؤكد أن ألكسندر زينتشينكو وإيلكاي جوندوجان غير جاهزان للمشاركة في مباراة اليوم.

وبالنظر إلى مشاكل اللياقة البدنية التي يعاني منها رودري مؤخرًا، يمكن اعتبار فرناندينيو المرشح الأول ليلعب منذ البداية، بينما سيرغب رحيم ستيرلنج وفيران توريس أيضًا في العودة إلى التشكيلة الأساسية.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم: إيدرسون؛ كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز / لابورت، جواو كانسيلو؛ برناردو سيلفا، فرناندينيو، دي بروين؛ رياض محرز، فيران توريس، جاك جريليتش.