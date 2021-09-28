تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام بورتو.. تغييرات منتظرة في فريق كلوب

تعرف على تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام بورتو البرتغالي برسم الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب الدراجاو بداية من الساعة 19:00 جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

خرج الريدز من الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمتصدر لجدول الترتيب، رغم التعادل الإيجابي 3/3 أمام الصاعد حديثاً برينتفورد، ويرى مباراة اليوم أمام بورتو، فرصة للعودة لسكة الانتصارات.

من المتوقع أن يجري يورجن كلوب بعض التغييرات على التشكيل الأساسي في الفريق، ومن المقرر أن يستمر أليسون بيكر في حراسة المرمى، لكن قد يكون هناك تغيير في الخط الخلفي أمام حارس المرمى البرازيلي.

يمكن أن يحل إبراهيم كوناتي محل جويل ماتيب إلى جانب فيرجيل فان ديك في قلب الدفاع مع تواجد اليوناني كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر إذا حصل آندي روبرتسون على قسط من الراحة.

وفي وسط الميدان، يظل نابي كيتا وتياجو ألكانتارا غائبين بسبب الإصابة عن فريق يورجن كلوب، وقد يميل مدرب ليفربول إلى إعطاء الفرصة من البداية في خط الوسط إلى أليكس أوكسليد تشامبرلين، ليلعب بجانب فابينيو و هندرسون.

وفي المقدمة، يمكن أن يبدأ ساديو ماني، الذي بدا بعيد المنال أمام المرمى في الآونة الأخيرة مباراة اليوم من مقاعد البدلاء، لإفساح المجال لتاكومي مينامينو الذي يأمل في الحصول على بعض الدقائق المنتظمة على أرض الملعب، ليلعب بجانب دييجو جوتا و النجم المصري محمد صلاح.

تشكيلة ليفربول المتوقعة في مباراة اليوم أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فيرجل فان دايك، إبراهيم كوناتي، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، أليكس تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، مينامينو