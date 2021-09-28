مان يونايتد ينهي اهتمامه بديكلان رايس ويتجه لخيار كالفين فيليبس

ظهر لاعب خط وسط ليدز يونايتد “كالفين فيليبس”، كهدف انتقال محتمل لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي 2022 بدل ديكلان رايس لاعب خط وسط وست هام يونايتد، بسبب مغالاة هذا الأخير.

وأمضى الدولي الإنجليزي مسيرته الاحترافية بالكامل في إيلاند روود مع ليدز يونايتد، حيث شارك في 218 مباراة في مختلف المسابقات، ما اكسبه تجارب عديدة، خولت له تمثيل منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2020 الصيف الماضي.

وجعل ظهور اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع منتخب الأسود الثلاثة خلال بطولة أوروبا 2020، التواجد على رادار العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد أيضًا لاتخاذ خطوة نحو فيليبس في نهاية الموسم الحالي.

ويشير التقرير ذاته إلى أن إدارة الشياطين الحمر ستنهي اهتمامها بلاعب وست هام يونايتد “ديكلان رايس“، وإعطاء الأولوية للتوقيع مع شريكه في خط الوسط بالمنتخب الوطني الانجليزي فيليبس.

وبينما يتجنب مسؤولي مان يونايتد دفع ما يزيد عن 90 مليون جنيه إسترليني المطلوبة في ديكلان رايس، من المرجح أن يطالب ليدز يونايتد برسوم مماثلة من أجل السماح لكالفن فيليبس بالخروج من النادي.