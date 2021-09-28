مدرب برشلونة السابق قريب من خلافة مينيزيس كمدرب لنادي النصر السعودي

يقترب المدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق، من خلافة البرازيلي مانو مينزيس كمدرب لنادي النصر السعودي.

وكان نادي النصر قد أقال المدرب السابق للمنتخب البرازيلي مانو مينزيس من تدريب الفريق، عقب الخسارة من الاتحاد بثلاثية لهدف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 20 سبتمبر الماضي، ليبدأ البحث عن بديل مناسب لقيادة العالمي في الفترة المقبلة.

وارتبط نادي النصر السعودي بالتعاقد مع أسماء عالمية عديدة للاشراف على الفريق، من قبيل أندريا بيرلو و رودي جارسيا و حتى انطونيو كونتي بطل الدوري الايطالي في الموسم الماضي، قبل الاستقرار على مدرب برشلونة السابق على ما يبدو.

ووفقاً لصحيفة أبولا البرتغالية، فإنه ورغم كونه عاطلاً عن العمل منذ خروجه من القيادة الفنية لبرشلونة في يناير 2020، تم اختيار إرنستو فالفيردي البالغ من العمر 57 عامًا لتدريب نادي النصر السعودي خلفاً لمانو مينزيس.

ويتمتع فالفيردي بخبرة واسعة في الأندية الإسبانية – بالإضافة إلى برشلونة الذي حقق معه لقبين في الليجا الإسبانية، درب إرنيستو أندية أثليتيك بلباو وإسبانيول وفياريال وفالنسيا – دون أن ننسى تجربته في بلاد الإغريق مع أولمبياكوس الذي حقق معه لقب الدوري اليوناني في ثلاث مناسبات.