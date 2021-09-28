تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام شيريف.. عودة كروس الأبرز

تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام شيريف تيراسبول المولدوفي برسم الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد المباراة مع تسجيل عودة الألماني توني كروس، الغائب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، مع استمرار غياب كل من “داني كارفخال، وفيرلاند ميندي، ومارسيلو، وداني سيبايوس وجاريث بيل”.

وسيجري المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي بعض التغييرات عن مباراة يوم السبت أمام فياريال، وسيبدأ بالبلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، و ناتشو فيرنانديز و لوكاس فاسكيز كظهير أيمن.

وفي وسط الميدان، من المتوقع دخول الشاب إدواردو كامافينجا منذ البداية بدل المرهق فيدي فالفيردي، بجانب كارلوس كاسيميرو و لوكا مودريتش.

وفي المقدمة، لا شك حول تواجد الثنائي كريم بنزيمة و فينسيوس جونيور منذ البداية، ليبقى مركز الجناح الأيمن للبلجيكي إيدين هازارد أو رودريجو جوس.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام شيريف تيراسبول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: فينسيوس جونيور – إيدين هازارد – كريم بنزيمة