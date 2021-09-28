الامارات | الملا وزايد داوود يديران مباريات في بطولة غرب آسيا "تحت 23 عاماً"

شكرا لقرائتكم خبر عن الملا وزايد داوود يديران مباريات في بطولة غرب آسيا "تحت 23 عاماً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك الحكمان الدوليان يحيى الملا (حكم ساحة) وزايد داوود (حكم مساعد) ضمن الحكام المُكلفين بإدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثانية للمنتخبات تحت 23 عاماً خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، في مدينة الدمام بالسعودية.

يُذكر أن يحيى الملا أدار مؤخراً المباراة الودية التي جمعت منتخب السودان ومنتخب النيجر في استاد آل مكتوم بنادي النصر في شهر أغسطس الماضي، كما يُعد الحكم المساعد الدولي زايد داوود من الحكام أصحاب الخبرات الكبيرة التي أكتسبها من خلال مشاركاته المتميزة في بطولة دوري أبطال آسيا، ويُقدم الحكمان الدوليان مستويات جيدة خلال مشاركتهما في إدارة مباريات المسابقات المحلية الإماراتية.

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