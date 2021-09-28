كلوب يعلن قائمة قادة ليفربول خالية من «محمد صلاح» وهذه هى الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، فيما تحدث عن المشاكل الدفاعية التي ظهرت أمام برنتفورد التي لا تقلقه كثيرا، لكنه يريد تجنبها في بورتو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "قادة ليفربول هم جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك".

وأضاف "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

وتابع "في العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

يذكر أن صلاح ارتدى شارة قيادة ليفربول لأول مرة في مايو الماضي خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد.

وأشار المدرب الألماني إلى استمرار غياب لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا وهارفي إليوت لكن لا توجد مشاكل أخرى مع الإصابات إذ عاد نابي كيتا للتدريبات بعد التعافي من إصابة بالقدم.