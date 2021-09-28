فريق برشلونة الإسباني يسعى لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

يسعى فريق برشلونة الإسباني لتصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي في دور المجموعات.



وتعرض برشلونة لهزيمة قاسية أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 0-3، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض برشلونة مباراته الثانية في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي، على ملعب النور، مساء الأربعاء.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتُبث منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium" بتعليق خليل البلوشي.