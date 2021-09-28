شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف ملعب طنجة، مباراة الرجاء واتحاد طنجة في الجولة الرابعة من الدوري المغربي 2021-2022.



سيدخل الرجاء المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته بالمسابقة، ومتفوقا بفارق الأهداف عن الوداد والدفاع الحسني الجديدي.

في المقابل يحتل اتحاد طنجة المركز 15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطة واحدة من 3 مباريات.

بالتأكيد يبحث عشاق الدوري المغربي عن القنوات الناقلة لمباراة الرجاء واتحاد طنجة، وهنا تجد جميع التفاصيل.

تقام مباراة اتحاد طنجة والرجاء في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

يمكنك مشاهدة مباراة اتحاد طنجة والرجاء عبر عبر قناة "المغربية الرياضية" على الهواء مباشرة.

يمكنك مشاهدة المغربية الرياضية الناقلة للدوري المغربي من خلال الأقمار الصناعية عرب سات و eutelsat، وhot bird وذلك من خلال الترددات التالية.

تردد المغربية الرياضية على عرب سات

التردد: 12683

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

تردد المغربية الرياضية على eutelsat

التردد: 11513

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 3/2

تردد المغربية الرياضية على hot bird

التردد: 10827

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2021-2022

الرجاء - 9 نقاط

الوداد - 9 نقاط

الدفاع الحسني - 9 نقاط

الشباب السالمي - 6 نقاط

شباب المحمدية - 4 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري المغربي لموسم 2021-2022

حميد أحداد – الرجاء – 3 أهداف

الشرقي البحري – يوسفية برشيد – هدفان

ياسين نجيمة – الشباب الرياضي السالمي – هدفان

كابيلو سيكانيينج – أولمبيك خريبكة – هدفان

محمد الخلوي – الجيش الملكي – هدفان

هيثم البهجة - الشباب الرياضي السالمي – هدفان

زهير المترجي – الوداد – هدفان

حمزة خابا – أولمبيك آسفي - هدفان