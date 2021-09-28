تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعتبر المباراة تكرارا لنصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، عندما تجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية.



ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي، على ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق حسن العيدروس.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، حصدها من فوزه الكبير على لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3 في الجولة الأولى، فيما يحل باريس سان جيرمان وصيفا بنقطة وحيدة من تعادله مع كلوب بروج البلجيكي.