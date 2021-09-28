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ألمانيا تسجل 101 وفاة و4171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 101 وفاة، و4171 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وصل إلى 4.203.571 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 93.504 حالات وفاة، مشيراً إلى أن ما يقارب 4 ملايين حالة تماثلت للشفاء.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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