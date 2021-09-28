تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي يثير الجدل.. وشوبير: «ما هو دور أبو ريدة في اختيار مدربي المنتخبات؟»

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، مما أثار حالة من الجدل في الشارع الرياضي، خاصة أن المدرب تمت إقالته بعد إخفاقه مع الفراعنة في أوليمبياد طوكيو.

وبحسب بيان رسمي، فإن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه اليوم الإثنين على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد، بتعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة للمدرب الذي تمت إقالته بداية شهر أغسطس الماضي.

وسيعاون شوقي غريب في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كل من معتمد جمال مدربًا عامًا، وائل رياض مدربًا، طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.

وكان شوقي غريب قد أقيل من تدريب المنتخب الأوليمبي عقب انتهاء مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية وخروجه من دور الثمانية أمام المنتخب البرازيلي.

من جانبه، وجه الإعلامي أحمد شوبير عدد من الأسئلة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» تسائل فيها عن تعيين شوقي غريب وسبب السرعة في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي وكذلك دور هاني أبوريدة في لعبة مدربي الانتخابات.

وكتب أحمد شوبير: «بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في اختيار شوقي غريب مدربا من جديد للمنتخب الأوليمبي.. ألم يكن من الأفضل انتظار الاتحاد الجديد ليختار من يشاء؟ خصوصا وأن ارتباطاتنا الأولمبية مازالت بعيدة جداً».

وتابع أحمد شوبير: «نقطة كمان هل هنتكلم عن المرتبات والفلوس زي ماحصل مع حسام البدرى طول الوقت!».

وأضاف شوبير: «أخيراً ومع كل الاحترام ما دور هاني أبوريدة في اختيار مدربي المنتخبات؟»

وكان شوقي غريب تولى تدريب المنتخب الأولمبي، وتُوج مع الفريق بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت في مصر، ليقود الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ودعها من دور الثمانية على يد البرازيل.