شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الإعلان عن شكل الدورى الجديد السبت المقبل بعد انتهاء التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن كواليس تحديد شكل الدورى في الموسم المقبل، بعدما أعلنت الرابطة عن ثلاث مقترحات للدورى، إما أن يخاض بشكله الطبيعى أو من دور واحد أو دورى المجموعتين.

وقال دياب في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: أشكر أعضاء مجالس إدارات الأندية على ثقتهم في الرابطة، بدأنا عملنا من يوم الاجتماع التنظيمى ونعلم أن المسؤولية كبيرة، ولدينا صعوبات كثيرة خاصة فيما يتعلق ببداية الموسم وشكله، ولدينا الكثير من التوقفات.

أضاف: نضع كل الاقتراحات أمام الأندية لندرس كل الحلول، ومنذ وضع الثلاثة تصورات بدأنا مشاورات مع الـ 18 نادى ويوم السبت المقبل سنتخذ القرار بشكل البطولة عن طريق التصويت داخل أعضاء اللجنة، لنخرج بقرار برأى الأغلبية.

واصل: شكل الدورى من دور واحد ليس جديد ولكنه متبع في أوروبا والدورى البلجيكى يلعب بهذا الشكل، وهذا لا يعنى أننا سنتبعه باستمرار ولكن فقط لو تم تطبيقه سيكون لموسم واحد استثنائى لنعود بعده إلى الشكل الطبيعى للدورى.

أكمل: دورى المجموعتين من وجهة نظرى سئ وغير عادل ولا يخرج بطولة قوية ولا نستطيع تحديد مجموعتين متكافئتين، ولكن الدور الواحد أكثر عدالة، وسنتخذ القرار الذى سيكون عليه إجماع الأندية، لأن الدورى الطبيعى إذا تم تطبيقه سينتهى في 30 أغسطس وسيكون الموسم مضغوط، وهدفنا وضع جدول ثابت لا يتغير.

وعن كأس الرابطة قال دياب: شرحنا اقتراح كأس الرابطة، هى بطولة موجودة في كل العالم، واخترنا توقيتها لظروف الموسم المقبل، ولكن بعد ذلك سنضع لها توقيت آخر وثابت، اخترنا هذا التوقيت في الموسم المقبل لأن الكرة ستتوقف في مصر 45 يوم بسبب مشاركة مصر في أمم أفريقيا، وطوال هذه الفترة تمنح الأندية لاعبيها راحة وتبدأ فترة إعداد جديدة، ولذلك فكرنا في استغلال هذه الفترة حتى نواصل لعب الكرة، ولكن في الموسم بعد القادم سيكون هناك موعد ثابت لكأس الرابطة.