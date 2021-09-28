شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن تعيين شوقى غريب مدرباً للمنتخب الأولمبى: كان نفسنا نشوف وجوه جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن إعادة تعيين شوقى غريب في منصب مدرب المنتخب الأولمبى، قرار غريب من الجبلاية، وقال الثعلب الصغير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "وان تو" على إذاعة أون سبورت: التغيير غريب نوعاً ما خاصة بعد نهاية عقد شوقى غريب، هو مدرب محترم وقدم أداء جيد وحصد بطولة أفريقيا، ولكن النظرية أنك كان من الممكن أن تعين شخص صغير في السن لديه طموح جديد.

أضاف: عندما نبحث عن مدرب مصرى للمنتخب تجد نفسك محصور بين اسمين إيهاب جلال وحسام حسن، رغم أن هناك بعض الأسماء أصبحت تظهر على الساحة مثل عماد النحاس وعلى ماهر وعبد الحميد بسيونى وغيرهم، كنا نحتاج لدماء جديدة واسم جديد وكان أمر سيحسب للاتحاد.

واصل: رابطة الأندية ليس لها سلطة في تغيير مدربين المنتخبات، وكنت أؤيد وجود مدرب جديد في المنتخب دون أن يقلل ذلك من تاريخ شوقى غريب بعد النجاح الذى حققه، رغم الخروج من الأولمبياد.

وأكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن الفريق افتقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراى فى طوكيو، مضيفا:" توجنا ببطولة أفريقيا وتأهلنا إلى الأولمبياد وصعدنا لربع النهائى وتجاوزنا الدور الأول لكن خرجنا من البرازيل التى توجت باللقب، كانت بطولة قوية جدا".

تابع شوقى غريب فى تصريحات تلفزيونية:"افتقدنا لاعبين مثل محمد صلاح ومصطفى محمد، ليفربول يعتمدوا على صلاح فى مباريات كثيرة ومصطفى محمد لعب 15 دقيقة مع المنتخب الأول، وسجل هدف التعادل مع الجابون، هذا ليس مبررا لكن لو تواجد معنا لاعبين مثلهم كنا سنقدم أداءا أفضل".