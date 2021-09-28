شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة المنتخب يحدد موعد انطلاق الدورى الجديد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، أن اللجنة فضلت إعطاء مهمة تحديد موعد إنطلاق دورى الموسم الجديد للمجلس المنتخب المقرر أن يتم إختياره يوم 5 نوفمبر المقبل .

وقال غزلان فى تصريح لـ ”الخليج 365” أنه كان قد تم تحديد منتصف أكتوبر كموعد مبدئي لإنطلاق المسابقات، ولكن الأفضل التحديد من قبل المجلس القادم.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة إقامة الإنتخابات يوم 5 نوفمبر بدلا من 26 من الشهر نفسه.

أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أسماء الهيئات التى أقرت اللجنة الأولمبية أحقيتها فى حضور الجمعية العمومية المقبلة للاتحاد.

وضمت القائمة 54 هيئة وهى الأهلى والشمس وهليوبوليس والطيران والجزيرة والغابة وإتحاد الشرطة والقاهرة و النصر و هليوليدو و وادى دجلة والمقاولون العرب وطلائع الجيش و الزهور و مصر للبترول و الداخلية و الشرقية للدخان و الزمالك و6 أكتوبر و الترسانة و حدائق الأهرام و الصيد و الإتحاد السكندرى و سبورتنج و أصحاب الجياد و سموحة و إسكندرية للبترول و دلفى .

كما تضم الهيئات أيضا كلا من، طنطا و بلدية المحلة و المؤسسة العسكرية و ألعاب دمنهور و القناطر و غزل المحلة و بنها و القناة و شباب طوخ و كفر الشيخ و ميت علوان و جزيرة الورد و الحوار و شباب مصر و بتروجت و محافظة الفيوم و ناصر لأبناء الشعب والمنيا وقارون وأبو تشت وبزيد قتل و كيما أسوان و فزارة و أبو سمبل و جيل المستقبل و بلانة .