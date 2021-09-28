شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الزمالك: ننتظر قرار فيفا بخصوص الصفقات الجديدة وخفضنا 6.5 مليون دولار من المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نصر عزام محامى نادى الزمالك في القضايا الدولية، كواليس قرار الفيفا برفع إيقاف القيد عن ثنائى القلعة البيضاء، سيف الدين الجزيرى ومحمد أوناجم، وقال عزام في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تم استلام موافقة الفيفا بقيد الجزيرى وأوناجم، خاطبنا الفيفا بشكل مباشر وحصلنا على الموافقة وتبقى بعض الإجراءات ستتم عن طريق اتحد الكرة.

أضاف: الصفقات الجديدة تحتاج إلى رفع الإيقاف لقيدهم ونتخذ كل الاجراءات التى نحافظ بها على حقوق النادى ونحاول رفع العقوبة وكنت توليت استئناف المصرى من قبل وقمنا بإلغاء العقوبة قبل فترة القيد الثانية، ولكن الموضوع ليس سهلاً مع الفيفا.

واصل: نسلك كل الطرق الممكنة للحصول على قرار من المحكمة الدولية على إلغاء العقوبة قبل الفترة الأولى ونتمنى أن تكون هناك أخبار إيجابية في الفترة المقبلة.

وعن مديونيات الزمالك قال عزام: نجحنا في تخفيض 6.5 مليون دولار من مديونيات الزمالك بعدما سلكنا الطرق الودية مع بعض الأطرف مثل جروس ونادى حميد أحداد، كان هناك المثير من الملفات وكنا نحاول إغلاق جميع القضايا لتكون سبب في موافقة المحكمة الرياضية على رفع عقوبة إيقاف القيد.

أضاف متحدثاً عن أزمة كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالى: كان هناك جلسة في قضية كهربا والقضية محجوزة للحكم وننتظر القرار النهائى في هذا الأمر.