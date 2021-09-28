شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: الجبلاية تحرق كارت غريب بنيران البدرى وكيروش ظلم 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق يحيى نجم لزمالك السابق، أن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وضعت شوقى غريب في موقف صدامى مع الجماهير مثل حسام البدرى، بعد تعيينه مدرباً للمنتخب الأولمبى من جديد، وقال يحيى في تصريحات لبرنامج "الحريف" مع وليد صلاح الدين عبر إذاعة أون سبورت: لماذا تعيد تعيين شوقى غريب وهناك الكثير من الأسماء مثل حسام حسن وطلعت يوسف وغيرهم شغالين في المجال، فلماذا تثير دائماً حفيظة الجماهير، يجب أن يكون هناك تغيير في الفكر والطموح وتجديد في الدوافع، عينت الجهاز الفنى السابق فما الجديد الذى سيضاف إلى المنتخب.

أضاف: الإصرار على أسماء بعينها ليس في صالح الكرة المصرية، مدرب المنتخب يأخذ لاعيبة جاهزة وهذا يتعارض مع تصريح شوقى غريب بأنه سيصنع جيل، على عكس مدرب الأندية هو الذى يصنع اللاعب.

واصل: شوقى غريب وجهازه كوفئ بالتأكيد لكن إصرارك على عدم التغيير يثير الشك بوجود شئ غير مفهوم، مثلاً حسام البدرى لم يتعرض للهزيمة ولكن الجماهير هاجمته بسبب الأداء وتم إقالته وهو متصدر، فكيف تدار القصة وماذا يحدث في الغرف المغلقة، ولكننا مقبلين على صدام بين رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وعن المظلومين من عدم الانضمام لقائمة المنتخب الأول قال يحيى: محمد هانى أو أحمد فتحى كان يجب ضم أي منهما للمنتخب، لأن أكرم توفيق يلعب في وسط الملعب وأحمد توفيق كان متألق مع فييرا وكان في مركز الارتكاز، لديك ظهيرين جاهزين ومعهم حازم إمام، وكذلك محمد عبد الغنى كان يستحق الانضمام وأوباما مظلوم منذ ولاية البدرى، وصلاح محسن كان يجب ضمه.