شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: الإسماعيلى مستحيل يهبط وسنعلن عن صفقات جديدة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن النادى الأصفر مهما تعرض لأزمات فمن المستحيل أن يهبط إلى القسم الثانى باعتباره الضلع الثالث للكرة المصرية مع الأهلى والزمالك.

وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": نظام الاحتراف أتاح الفرصة للأندية التى تمتلك الموارد بالسيطرة على أبرز اللاعبين وفى المقابل أصبحت الأندية الشعبية تعانى، والاسماعيلى في 2016 كان سادس الدورى بعد ذلك وصلنا للوصافة وشاركنا في دورى الأبطال، ثم بدأ تراجع الفريق وهناك الكثير من الأسباب.

أضاف: الاسماعيلى عمره ما ينزل درجة ثانية ليس لاعتبارات جماهيريته وإمكانياته ولكن لأن هذا خط أحمر، إذا تعرض الأهلى والزمالك إلى نفس الموقف قد يتغير النظام.

وعن كواليس مفاوضات بن يوسف قبل رحيله لبيراميدز قال علاء وحيد: الاسماعيلى من أعلى الأندية في قيمة عقود لاعبيه بعد الأهلى والزمالك وبيراميدز، ولدينا عقود تخطت 4 و5 ملايين جنيه، وعقد فخر الدين بن يوسف كان 270 ألف دولار مع وجود امتيازات أخرى في حالة إحراز الأهداف والمفاوضات استمرت معه 6 ساعات حتى وقع العقد، وتفاوضنا معه بعد نهاية الموسم حتى وصل العرض لـ 400 ألف دولار لكن عرض بيراميدز كان أعلى، وحرصاً منا على غرفة الملابس لم نجدد العقد،

واختتم: هناك اختبار لأكثر من لاعب حالياً في معسكر الفريق بالاسكندرية، وسيتم الاعلان عن الصفقات التى اختارها طلعت يوسف بنفسه اليوم أو غداً.