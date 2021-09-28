شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الدولى للسلة يتفقد صالة حسن مصطفى استعدادا لاستضافة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" بزيارة تفقدية إلى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، لمعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الدولية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية والتى يشارك فيها نادى الزمالك.

ورافق وفد الـ "فيبا" أثناء تفقده صالة حسن مصطفى، محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السلة، حيث تفقد الوفد الصالة وكذلك بعض الفنادق المحيطة بها لبحث مدى قدرتها على استقبال الوفود حال اقامة كأس العالم للأندية فى مصر.

وطلب اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة من نظيره الدولى استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير من عام 2022، بعدما تلقى الاتحاد خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وتواصل اتحاد السلة مع الاتحاد الدولى، للإطلاع على البروتوكول والشروط، ومقارنتها بما هو متاح فى مصر لتحديد مدى اتباع الإجراءات المطلوبة.