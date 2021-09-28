مصدر لمصراوي: الأهلي قد يعلن رحيل ناصر ماهر لفيوتشر خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في النادي الأهلي إن لاعب وسط الفريق ناصر ماهر بات قريبًا وبقوة من الانتقال لصفوف فيوتشر على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي أن المفاوضات بين النادي الأهلي وبين نادي فيوتشر وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأكمل المصدر أن رتوش أخيرة تفصل اللاعب عن الرحيل وأن العقود الرسمية قد يتم توقيعها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وشدد المصدر على أن الاتفاق جاري حاليًا على البنود الخاصة بإعادة نسبة البيع وطريقة الدفع.