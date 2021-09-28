إدارة الأهلي تجتمع اليوم لحسم خريطة انتخاب مجلس إدارة جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة علي مختلف القطاعات داخل القلعة الحمراء .

ويحسم إجتماع اليوم الذي يعقده برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي اليوم خريطة إنتخاب مجلس إدارة جديد يقود الأهلي لمدة أربع أعوام جديدة .

كما يعلن مجلس الإدارة عقب إجتماع اليوم تحديد موعد فتح الباب لتلقي طلبات الترشح للإنتخابات الجديدة التي تم تحديد موعدها في وقت سابق يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بحيث إذ لم يكتمل النصب القانوني وهو الأغلبية المطلقة في اليوم الأول يكون اليوم التالي مباشرة بحضور 10% من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في كشوف النادي أو 5 الأف عضو أيهما أقل.

وتنص لائحة النادي أن يتم فتح باب تلقي طلبات الترشيح لإنتخابات مجلس الإدارة في الفترة من 30 إلى 45 يوماً من موعد الإنتخابات والذي تحدد في وقت سابق بيومي 25 و 26 نوفمبر .

وقال مصدر بالأهلي من خلال تصريحات لمصراوي إن إدارة النادي أستقرت على فتح باب تلقي طلبات المرشحين لإنتخاب مجلس إدارة جديد بدءاً من يوم 15 أكتوبر وحتي 21 أكتوبر .

وأضاف أنه سيكون هناك فترة للطعون ثم إعتماد الأسماء النهائية التي ستجري عملية الإنتخاب لإختيار تشكيل المجلس الجديد الذي يتكون من رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء فوق السن و2 تحت السن.