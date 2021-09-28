الأهلي يحدد موعد السفر للنيجر.. ويخوض ودية لإعداد اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الجهاز الإداري أنهى كافة الإجراءات الخاصه بسفر الفريق لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفريق سيسافر يوم 11 أكتوبر، تمهيدا لخوض المباراة المقررة يوم 16 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع نبيل مكي سفير مصر في النيجر، حول جميع إلاجراءات من وصول وملعب المباراة وفندق الإقامة.

ويخوض الأهلي مباراة ودية عصر اليوم الثلاثاء، أمام فريق الغابة علي ملعب التتش بالجزيرة.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا علي النحو الأمثل وبما يتيح للفريق تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض في لقاء الذهاب أمام بطل النيجر.

يذكر أن الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسختين السابقتين، وهو الأكثر تتويجا في القارة الأفريقية بـ10 ألقاب لدوري الأبطال طوال تاريخه.