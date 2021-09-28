الزمالك: موقف قيد المغربي أوناجم سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال نصر عزام، محامي نادي الزمالك، إن موقف قيد المغربي محمد أوناجم سليم وأنه يتبقى طلب البطاقة الدولية من خلال اتحاد الكرة.

وكان أوناجم قد أنهى إعارته مع فريق الوداد المغربي بنهاية الموسم الماضي حيث توج بلقب الدوري المغربي قبل أن يعود لاستكمال عقده مع الزمالك.

وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك بالحرمان من القيد لمدة فترتين.

وقال نصر عزام محامي نادي الزمالك من خلال تصريحات لمصراوي: "موقف قيد محمد أوناجم سليم، الفيفا منحنا موافقة لقيده، والآن يتبقى فقط أن يطلب الاتحاد المصري لكرة القدم بطاقته الدولية."

وكان مصدر في نادي الزمالك قد قال ليلا كورة في وقتٍ سابق من هذا اليوم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على قيد الزمالك للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.