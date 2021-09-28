بالفيديو: ماذا قال ريو فرديناند عن مميزات محمد صلاح؟

قال ريو فرديناند على قناته على موقع اليوتيوب، عندما سئل عما إذا كان صلاح يحصل على التقدير الذي يستحقه: “نحتاج إلى عمل مقطع كامل عن صلاح، وأنه لا يحظى بالاهتمام، والوقت، والكلام، والتركيز الذي يستحقه”

وأضاف فرديناند “إنه خامس أسرع هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وصولاً إلى 100 هدف، وأكبر حقيقة على الإطلاق أنه لاعب طرف. إنه جناح هجومي، و ليس صاحب الرقم تسعة.

وتابع اسطورة مان يونايتد “أمامه آلان شيرر، هاري كين، سيرجيو أجويرو، تييري هنري ثم يأتي صلاح في القائمة (اسرع لاعب وصولاً لمئة هدف في الدوري الإنجليزي).”

وعن مميزات محمد صلاح التي ساهمت في الانجازات التي يحققها مع ليفربول، قال فرديناند “من الأشخاص الذين تحدثت إليهم والذين كانوا من حوله، ولعبوا معه، وعملوا في النادي. ذكروا أنه يركز، لديه تلك العقلية، ذلك الهوس بكرة القدم، الهوس بتسجيل الأهداف والوجود في القمة ”

وأوضح قائلاً “كل مباراة تشاهده يحصل على فرصة أو اثنتين على الأقل على المرمى، يصنعها بنفسه أو يضعها على طبق من أجله.”

وأردف قائلاً “إنه قاتل أمام المرمى. لذلك عندما تتحدث عن أفضل المهاجمين، أفضل المهاجمين في كرة القدم العالمية على مدار العامين الماضيين، يجب أن يكون صلاح في القائمة “.

وأضاف فرديناند في وقت لاحق: “اذهب وشاهد صلاح وماذا يفعل. إنه يهيمن ويدمر اللاعبين ذوي المستوى الأعلى بشكل منتظم. إنه يجعل اللعبة تبدو سهلة، ويجعل كرة القدم تبدو سهلة.

وختم قائد الشياطين الحمر بالقول “عندما يقوم اللاعب بذلك بالسرعة التي يلعب بها، فهذا يخبرك أنه بمستوى عال. الأرقام والجوائز لا تكذب. صلاح لديه كل شيء “.

شاهد فيديو ريو فرديناند يتحدث عن مميزات محمد صلاح